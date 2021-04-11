«إسلامية دبي» تطلق الحقيبة الرمضانية

دبي ( الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، «الحقيبة الرمضانية» تحت برنامج رمضان دبي للعام 1442 هـ، التي تحتوي على باقة متنوعة من الفعاليات كإمساكية رمضان، برامج رمضان دبي، إصدارات رمضان الإلكترونية، بهدف نشر قيم الإسلام بين المواطنين والمقيمين من الجاليات المختلفة من منظور القرآن الكريم وأسسه، والسنة النبوية الشريفة ومعانيها.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة: إن برامج رمضان دبي لهذا العام وزعت على مدار 30 يوماً، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي تنتظره الأمة، باعتباره موسم مضاعفة العمل والأجر والثواب، وتأتي هذه الجهود وفق أفضل الممارسات العالمية، ليشهد المجتمع على الفعاليات التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز القيم الإيجابية، وغرس مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج التثقيفية والدينية، التي تستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، وكبار السن، بالإضافة إلى موظفي وموظفات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.