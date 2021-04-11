«صحة دبي» تحدد ساعات العمل

دبي(الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك. وأصدرت الهيئة تعميما إداريا حددت فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من الأحد إلى الخميس. وكلف التعميم الذي أصدرته الهيئة بهذه المناسبة المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها. وأعلنت الهيئة أن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة.