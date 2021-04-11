أبوظبي تستضيف «قمة المستقبل الرقمي» فبراير 2022

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد «قمة المستقبل الرقمي 2022» في يومي 22 و23 فبراير 2022 في إمارة أبوظبي بصورة «هجينة» لتجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والرواد من مختلف أنحاء العالم على أرض الواقع، وبشكل افتراضي لمناقشة واستشراف مستقبل التحول الرقمي في عالم ما بعد «كوفيد - 19».

وتُعقد القمة على مدى يومين في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، وتستضيفها دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وتتولى تنظيمها «شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط». ويتوقع أن تشهد القمة مشاركة ما يزيد على 2500 شخص من أكثر من 30 دولةً.

وجاء تأجيل موعد انعقاد القمة، والتي كان من المقرر انعقادها خلال فبراير 2021، للعام المقبل حرصاً على صحة وسلامة المشاركين؛ وبهدف إفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المشاركات «الحيّة» على أرض الواقع من مُختلف الدول. بالتوازي مع ذلك، سيشهد عام 2021 عقد سلسلة من الندوات التفاعلية والمُلتقيات عبر المنصات الافتراضية لدعم مبادرات التحول الرقمي ضمن القطاع الحكومي.

وقال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، إن قمة «المستقبل الرقمي» تمثل منصة حوارية تجمع نخبة عالمية من الشخصيات الحكومية وصانعي القرار وخبراء المجال الرقمي من القطاعين العام والخاص بهدف تبادل المعارف واستكشاف مستقبل التحول الرقمي في عالم ما بعد جائحة الكوفيد - 19. ولفت إلى أن استضافة أبوظبي لفعاليات هذه القمة يعكس التزام وحرص حكومة أبوظبي على تبني الابتكار وتسخير التكنولوجيا الرقمية لدفع وتيرة التميز في القطاع الحكومي.

وأضاف العسكر أن دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية تفخر باستضافة النسخة الثانية من قمة المستقبل الرقمي بعد النجاح اللافت الذي حققته القمة في انطلاقتها الأولى عام 2019. وستواصل هيئة أبوظبي الرقمية دعمها لجهود حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز تكامل الخدمات الحكومية وتطوير حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة. وستشكل قمة المستقبل الرقمي 2022 المنصة الأمثل لبناء شراكات جديدة وبحث آفاق التعاون المشترك دعماً لمسار التحول الرقمي بالتزامن مع الإقبال المتنامي عالمياً على مبادرات التحول الرقمي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

ومن المتوقع أيضاً أن يقام على هامش القمة معرض للمشاريع التقنية يضم أكثر من 55 مشاركاً من الرعاة والعارضين الإقليميين والدوليين.