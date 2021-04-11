المندوس خبيراً في «العالمية للأرصاد الجوية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، ضمن فريق خبراء تعديل الطقس التابع لها، والذي يضم عدداً من أبرز الخبراء الدوليين، ويهدف إلى تعزيز الممارسات العلمية في أبحاث تعديل الطقس، من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة في هذا المجال كل أربع سنوات، وتوفير الخبرة اللازمة في العمليات الكيميائية والديناميكية والفيزيائية المتعلقة بتطور السحب وهطول الأمطار، والتي تؤثر بدورها على الطقس والمناخ، لمجموعات العمل الأخرى التابعة لبرنامج أبحاث الطقس العالمي.

عبدالله المندوس

وتوجه الدكتور عبدالله المندوس بالشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الدعم المتواصل في هذا المجال، وتوجه بالشكر أيضاً لقيادات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاختياره ضمن فريق خبراء تعديل الطقس، مشيداً بالجهود التي تبذلها المنظمة في مجال دعم وتعزيز البحث العلمي ضمن مجالات تعديل الطقس وغيرها.

وقال: «نتطلع قدماً إلى تعزيز مساهماتنا الدولية في مجالات تعديل الطقس والاستمطار، من خلال العمل مع فريق خبراء تعديل الطقس التابع للمنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف التي اكتسبناها في هذا المجال على مدار السنوات الماضية معهم، والعمل معاً للنهوض في مجالات تعديل الطقس بالاعتماد على المخرجات البحثية الدقيقة، التي ستسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز هطول الأمطار وغيرها من العمليات العلمية ذات العلاقة».