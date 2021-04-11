قائـد عام شرطة عجمان: نجحنا في مواجهة «كورونا» وعبرنا الأزمة

سعيد أحمد (عجمان)

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في حوار مع «الاتحاد» أن شرطة عجمان نجحت في إدارة منظومة الوباء ومكافحة فيروس «كورونا» بالتعاون مع الجهات المختصة، وقد كان لهذه الجهود أكبر الأثر في عبور هذه الأزمة وما ارتبط بها من تحديات وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع ، مشيراً إلي أن شرطة عجمان حققت إنجازات وحصدت جوائز خلال العام الماضي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في الإمارة تشهد تطوراً مستمراً لمواكبة الأحداث المتسارعة، بدعم الحكومة الرشيدة.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان النعيمي، بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تطوير الأجهزة الأمنية بالإمارة، وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها والحفاظ على أمن وأمان أفراد المجتمع والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن جهود وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في الدولة أسهمت جميعها في انخفاض الجرائم، وتحقيق العدالة وضبط المطلوبين، لافتاً إلى أن اهتمام الوزارة بتدريب وتأهل الموارد البشرية من خلال الدورات التدريبية المتقدمة، وبعثهم للخارج للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، أثمرت وجود عناصر أمنية، تعمل بكفاءة عالية في تنفيذ الخطط الأمنية على مستوى الدولة.

وقال: إنه سيتم قريباً البدء في إنشاء مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة عجمان الجديد، الذي تنفذه وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكداً أنه تم مؤخراً استلام 3 مشاريع جديدة للشرطة تتمثل في مركز شرطة مصفوت ومركز شرطة الجرف ومبنى إدارة المرور والدوريات، وجاري العمل على الانتهاء من مشروع نادي الضباط.

وأشار إلى أن شرطة عجمان وبالتنسيق مع ملاك البنايات والأبراج بالإمارة استطاعت تركيب أكثر من 150 ألف كاميرا ذات جودة عالية، حددت مواصفاتها الشرطة، وذلك ضمن مشروعها الذي أطلقته تحت شعار «لحمايتكم»، بهدف تعزيز الأمن والأمان، والحد من الجرائم المقلقة، وأشرفت شرطة عجمان بمشاركة شركات أمنية متخصصة على تنفيذ المشروع، لضمان فاعلية عملها بشكل دقيق، وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة من الشرطة، ومنها ما يختص بالمهندسين والفنيين المتخصصين في عملية التركيب والصيانة الدورية، وتم وضع لوحات للتوضيح بأن المكان مراقب بالكاميرات، لضمان عدم انتهاك عملية المراقبة لخصوصية السكان.

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة العدل، تم تجهيز غرف للتحقيق «عن بُعد»، مجهزة تقنياً ومعدة وفق معايير غاية في الدقة، تتيح التحقيق مع المتهم أثناء وجوده في المنشآت الإصلاحية والعقابية وأماكن التوقيف في مراكز الشرطة، مؤكداً أنه لم يتم نقل أي سجين إلى المحاكم خلال فترة الجائحة «صفر نقل مساجين»، وهذا النظام تم تطبيقه العام الماضي بعد أن تم تجهيز البنية التحتية للشرطة بأحدث الأنظمة الذكية، من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة، لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وقال: إنه تم تركيب كاميرات ذكية ذات مواصفات عالية الجودة والدقة، على جميع شوارع الإمارة، تعمل على ضبط المركبات المنتهية ملكيتها، لافتاً إلى أنه في حال انتهاء الملكية، يعطى مالك المركبة مهلة شهر فترة التأمين، ومهلة أخرى 3 شهور بعد تجديد التأمين، وفي حال لم يقم المالك بالتأمين أو تجديد المركبة، يتم مخالفته، موضحاً أن عدد المركبات المسجلة في الإمارة بلغت 116 ألفاً و978 مركبة.

وأوضح بأن شرطة عجمان أطلقت مبادرة «في خدمتكم» استفاد منها 340 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم خلال ثلاثة أعوام مضت، والتي تأتي ضمن إطار سعيها لتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وتأكيداً للمسؤولية المجتمعية تجاه الجمهور، وتمثلت في انتقال أفراد الشرطة إلى المنازل وتقديم الخدمات المختلفة، ومنها فتح البلاغات الجنائية، وشهادة إثبات حالة، شهادة لمن يهمه الأمر وغيرها من الخدمات.

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الشعور بالأمان في الدولة لمعدلات متقدمة، يؤكد على شعور جميع السكان بالأمن والأمان، إضافة إلى تسيير الدوريات المختلفة لضبط المخالفين للأنظمة والقوانين، أسهم في تعزيز الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع، وسرعة الاستجابة وسهولة الوصول إلى مراكز الشرطة وتوفير الخدمات المتطورة عبر برامج إلكترونية وذكية حديثة، جعلت من الإمارات ضمن الدول الرائدة في الخدمات الأمنية.

وحصلت شرطة عجمان على تقدير 100% في مستوى رضا الشركاء على مستوى وزارة الداخلية، من حيث الانطباع العام، والرضا كشريك، وفعالية الشراكة، ومدى الاستفادة، والتأثير الإيجابي للشراكة.

وأضاف: حققت مبادرة «العفو عند المقدرة» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً متميزاً بحل 760 قضية تمثلت في خلافات مالية بين المتخاصمين بمبالغ مالية تزيد على 47 مليون درهم خلال عام 2020، تضمنت بلاغات شيكات وقضايا مالية، وخلافات أسرية ومدنية وعمالية وغيرها.

وتهدف المبادرة إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة، إذ أن المتهمين في هذه القضايا غالباً غير مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال تعثرت أمورهم المالية لأسباب أو لأخرى، ومن خلال المبادرة تقوم مراكز الشرطة الشاملة بتقديم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة، ومنحهما الفرصة والوقت الكافي، دون إحالة القضية إلى النيابة، وعند اتفاقهما يتم كتابة تعهد في المركز، ليعودا إلى ممارسة نشاطاتهما مجدداً، وتستمر حياتهما بشكل طبيعي.

وقال: حققت مبادرة «راجع وفالك طيب» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان، بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة، نجاحاً في تسوية خلافات مالية بقيمة تزيد على 10 ملايين و500 ألف درهم خلال عام 2020، ضمن إطار جهود الشرطة لتعزيز سعادة المتعاملين، وتمكن القائمون على المبادرة من تسوية التعثرات المالية لعدد 724 متعاملاً من مواطنين ومقيمين، المتعثرين بسداد المبالغ المالية المتراكمة عليهم مثل إيجار المركبات والعقارات، وتم الاتفاق معهم على آلية سداد ترد الحق لأصحابه، دون أن تثقل كاهلهم أو ترهقهم بالغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.

وأشار إلى أن مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان استقبل 834 حالة، خلال عام 2020، وتمكن من حل 806 حالات منها ودياً دون اللجوء إلى المحاكم، بنسبة بلغت 96.6% متجاوزاً نسبة المستهدف والبالغة 95%، ليحقق بذلك إنجازاً جديداً، وتصدرت الخلافات الزوجية أعلى نسبة من الحالات الواردة، يليها الخلافات العائلية، والاعتداء على سلامة الجسم، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى التغيب عن المنزل، وتمكن أفراد المركز من إيجاد حلول مناسبة لغالبية الحالات والإصلاح بين المتخاصمين، بطرق سلمية، معتمدين على مبدأ التسامح وأهمية الترابط الزوجي والأسري في بناء الأسرة الصالحة.

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بإنجازات إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وسعيها الدؤوب لتعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية ومؤشرات الأجندة الوطنية، وأثنى على الجهود المتميزة المبذولة التي أثمرت بفوز شرطة عجمان بـ 107 جوائز محلية وإقليمية وعالمية، أبرزها جائزة الجهة الحكومية المتميزة في مكافحة وباء فيروس «كورونا» على المستوى الإقليمي، وجائزة «أسعد بيئة عمل».

سجلت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان خلال العام الماضي، 406 آلاف مخالفة رادار، و200 ألف مخالفة مرورية مختلفة، كما تم سحب 216 رخصة قيادة، وحجز 6934 مركبة، وسجلت انخفاضاً ملحوظاً في نسبة وفيات حوادث السير البليغة بالإمارة وصلت إلى 33%، وانخفاض حوادث الدهس بنسبة 25%، وكذلك الحوادث المرورية الجسيمة انخفضت بنسبة 45%.

وتصدرت السرعة الزائدة للمركبات معظم الحوادث التي وقعت، وتلتها الانشغال بغير الطريق، وعدم الالتزام بالمسار الخاص، والتجاوز الخاطئ للطريق، وعدم الانتباه خلال القيادة، وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية أثناء القيادة.

وكثفت شرطة عجمان حملات الضبط المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية، التي ساعدت في خفض نسبة الحوادث البليغة، وكذلك توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق، إضافة إلى التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق، وإنشاء الجسور بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى جهود الشرطة في زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات، وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث، وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة، كما بذلت الشرطة جهودها في تكثيف التوعية المرورية لكافة فئات المجتمع وتعزيز وعي مستخدمي الطريق.

نادي الضباط

ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان تستعد خلال نهاية العام الجاري، لاستلام نادي الضباط بتكلفة 50 مليون درهم، يشتمل على مرافق رياضية اجتماعية ثقافية وخدمية، وفق أعلى المعايير في منطقة الجرف 2 بعجمان، ويضم النادي صالات رياضية مغلقة وأخرى مفتوحة، وقاعات اجتماعات ومواقع للاحتفالات الرسمية، ومسبحاً أولمبياً، وميداناً مغلقاً للرماية، إضافة إلى قاعات لممارسة الرياضات والألعاب القتالية، وصالات للبلياردو والسنوكر والبولنيج ورياضات أخرى متنوعة، كما يضم أكاديمية لكرة القدم، وكرتي السلة والطائرة وملاعب بمعايير عالية تلبي شغف الشباب، وسيكون متاحاً لموظفي الشرطة سواء من الضباط أو الأفراد، بالإضافة للجمهور والسياح على حد سواء.

204 آلاف معاملة

أنجز مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان أكثر من 204 آلاف و912 معاملة خلال عام 2020، واستقبل 68.419 متعاملاً، بزمن تقديم خدمة بلغ 1.30 دقيقة، وزمن انتظار انخفض إلى 2.36 دقيقة، وبلغت عدد المعاملات المقدمة عبر الخدمات الذكية الإلكترونية 111 ألفاً و560 معاملة، ويأتي ذلك بفضل إدخال العديد من التحسينات ضمن خدمات الشرطة الإلكترونية، وتطبيق الأساليب الحديثة والتطويرية المستمرة من خلال استقبال ملاحظات واقتراحات المتعاملين.

وبلغ عدد الرخص المستخرجة عبر القنوات الإلكترونية الذكية 29016 رخصة بنسبة تحول 95%، نتيجة للتعاون المثمر مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، من خلال تفعيل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بتوفير إمكانية فحص المركبة من دون الحاجة لنزول المتعامل منها، فقد تقلص زمن تقديم خدمة الفحص إلى 7 دقائق، وبلغت عدد شهادات الفحص الرقمية 40000 شهادة.

خدمات إلكترونية

ساهمت جهود شرطة عجمان في تطوير الخدمات الإلكترونية وإنجاز المعاملات «عن بُعد» في ظل الجائحة، زيادة أعداد المستخدمين، حيث وفرت منصات للخدمة الذاتية، ولتجديد المركبة ودفع المخالفات المرورية، وخدمة فتح قناة تحديث البيانات في الملف المروري دون الحاجة للرجوع للمركز، من خلال الدخول على خدمة البريد الإلكتروني، وخدمة الدردشة على تطبيق «الواتس آب»، وقامت الشرطة بتطوير برامج «المرسال الذكي»، و«التحقيق عن بُعد» و«السوبرماركت الذكي»، وبرنامج مستقبل الطلبة للتدريب الصيفي.