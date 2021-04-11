«تريندز» يكشف أدوات تنفيذ المشروع الإخواني في أوروبا

أبوظبي ( الاتحاد)

صدرت عن «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان: «أدوات جماعات الإسلام السياسي وآلياتها لتحقيق أهدافها ومشروعاتها في أوروبا»، تسلط الضوء على نشأة جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي بوجه عام في أوروبا، والاستراتيجية التي تتبعها للتغلغل في المجتمعات الأوروبية.

وتوضح الدراسة أن جماعة الإخوان المسلمين نشطت في الدول الأوروبية منذ ستينيات القرن العشرين، واتبعت استراتيجية طويلة المدى وضعها مؤسسها حسن البنّا، ليكون «الإخوان» أول من أنشأ مراكز ثقافية إسلامية ومساجد في أوروبا، فضلاً عن بناء المجتمعات المتنوعة الاتجاهات من (النساء والطلاب والعاملين، إلخ)، وذلك بهدف تشكيل قاعدة جماهيرية داعمة لبرامج الجماعة وأنشطتها في داخل أوروبا وخارجها. وأظهرت الدراسة أن المنظمات الإخوانية في الغرب لا تتصرف بمعزل عن غيرها، كما أن وجودها في الغرب لم يمنع ارتباطها العام بجمهور معين في الشرق الأوسط؛ فعلى سبيل المثال تتواصل قواعد «الإخوان» في ألمانيا مع الإخوان المسلمين في تركيا وسوريا، بينما تعمل منظمات «الإخوان» في بريطانيا مع قواعدها في العراق ومصر وغزة، وترتبط المنظمات الإسلامية في فرنسا ارتباطاً مباشراً بالأحزاب السياسية في الجزائر وتونس، إذ تجمعهم علاقات تنظيمية وأهداف مشتركة تدور حول الحفاظ على تنظيم «الإخوان» كلاعب سياسي في العالم العربي.

دراسة

وتكشف الدراسة أن جماعة «الإخوان المسلمين» تمتلك مراكز في دول أوروبية كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات الدورية والسنوية التي تنظم لجذب أكثر من 170 ألف زائر، والتي تستهدف تعزيز مشاعر الثقة عند المسلمين هناك، من خلال ندوات سياسية ودينية متكررة لصالح «الإخوان». وتوضح الدراسة أن جماعة الإخوان تسعى إلى الضغط على صناع القرار الأوروبيين لتلبية مطالبها، وقد أدركت بعض الدوائر الأوروبية مخاطر الجماعة، إذ عبرت هذه الدوائر عن قلقها من نشاط الجماعة، وما يمكن أن يترتب عليه من مخاطر تهدد هذه الدول.

وخلصت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى من خلال هذه الأدوات إلى التغلغل في المجتمعات الأوروبية، وتغيير هويتها، لتشكل بذلك تهديداً حقيقياً لأمنها واستقرارها، الأمر الذي يفرض على الدول الأوروبية التحرك لتحجيم أنشطتها وفرض المزيد من الرقابة عليها.