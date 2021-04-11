إزالة ورم 8 كغ من بطن مريض بأبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

نجح الفريق الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في إزالة ورم مرتبط بشرايين رئيسية يزن 8 كيلوجرامات من بطن مريض، كان يعاني ألماً وانتفاخاً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون معرفة الأسباب.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور سالم الحارثي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والأورام والجهاز الهضمي، أن المريض الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، قدِم لمدينة الشيخ شخبوط الطبية يعاني آلاماً شديدة تتزايد بشكل يومي وانتفاخاً في البطن منذ ثلاثة أشهر، صاحبه قيء طوال الوقت ونزول حاد في الوزن، وصل إلى فقدان 10 كليوغرامات دون تغيير في عادات الأكل اليومية.

سالم الحارثي

وقال: «تم الاطلاع على الأشعة المقطعية التي أجراها المريض في عدة مستشفيات أخرى قبل وصوله لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي بينت وجود كتلة بحجم 40x40x30، والتي تعتبر كتلة ضخمة وغير اعتيادية بموقعها في البطن، حيث أظهرت العينة «الخزعة» التي تم أخذها من الورم، إصابة المريض بالسرطان، وعليه تم وضع خطة فورية لعلاج المريض، ودراسة حالته المعقدة من قبل فريق طبي متعدد التخصصات».

وأضاف: «تطلبت حالة المريض تدخلاً سريعاً لعلاجه أو فقدانه للحياة، نظراً لتداخل بعض الشرايين الرئيسية والحالب في الورم، مما يشكل خطراً كبيراً على حياة المريض أثناء إزالته».

وأشار الدكتور الحارثي إلى أن إجراء العملية استغرق أربع ساعات، تمت خلالها إزالة الورم بشكل كامل، والذي بلغ حجمه 8 كيلوجرامات من غير أي مضاعفات. حيث تم التعامل بطريقة احترافية مع قص الأوعية الدموية الداخلة في الورم، وتوصيلها مرة أخرى ببعضها البعض.

ولفت إلى أن الفريق متعدد التخصصات الذي تم تشكيله ساهم بشكل كبير في الاستعداد لأي مستجدات تظهر خلال إجراء العملية، حيث تواجد طبيب المسالك البولية، والذي قام بعلاج الجزء المتعلق بالحالب، لضمان إجراء العملية على أكمل وجه، وتجنباً لأي مضاعفات ما بعد العملية. مشيراً إلى أن المريض لم يحتج لدخول العناية المركزة، وغادر المستشفى بعد خامس يوم من إزالة الورم بصحة جيدة.

وأفاد الدكتور سالم الحارثي بأن المريض كان مصاباً بسرطان «ساركوما»، وهو نوع من الأورام اللحمية للأنسجة الرخوة، وهناك أكثر من 50 نوعاً من الأورام اللحمية للأنسجة الرخوة، كون الأنسجة اللينة تأتي في أنواع وأشكال مختلفة في العضلات والأعصاب والأوعية الدموية، لافتاً إلى أن هذا النوع من السرطان يأتي على شكل ورم يلاحظه بعض المرضى، كما أنه قد يأتي دون أي آلام أو أي أعراض، ومع ذلك في حالة سرطان الجهاز الهضمي يعاني المرضى آلام البطن وشعوراً عاماً بعدم الراحة.

ساركوما

أكد سالم الحارثي أن سرطان «ساركوما» يمكن علاجه بطريقة فعالة أكبر في حالة اكتشافه مبكراً، كما هو الأمر لبقية أنواع السرطان، ونظراً لأن الأعراض لا يمكن ملاحظتها بسهولة، على الأشخاص مراقبة صحتهم وأجسادهم بشكل مستمر والتنبه في حالة وجود أمر غير طبيعي، وتحديد موعد مع طبيب للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج والفعال.

شكر

أعرب المريض «جيمس» من الفلبين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قدم له كل العناية والاهتمام والعلاج الأمثل لحالته، بعدما فقد الأمل في العلاج، نظراً لتجنب بعض الأطباء في مستشفيات أخرى علاجه لخطورة حالته الصحية.

وأشار إلى أنه يعيش في دولة الإمارات منذ 8 أعوام، ولم يكن على دراية بإصابته بسرطان «ساركوما»، وأنه محظوظ بتلقي العلاج في دولة تعامل الجميع وكأنهم عائلة واحدة. لافتاً إلى أنه يشعر بأنه بحال أفضل، ويمكنه المشي والأكل بطريقة أفضل عن السابق.