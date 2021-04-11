«توام» ينقذ حياة شاب مصاب بورم نادر

العين (الاتحاد)

ساهم مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 39 سنة أصيب بنزيف حاد في المستقيم وهو في منزله، وتم إحضاره إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، حيث أظهرت الفحوص وجود انخفاض شديد في ضغط دمه، وتطلبت حالته عملية نقل دم عاجلة لوحدة دم غير متطابقة.

وأجرى الجراحون في مستشفى توام عملية جراحية استكشافية للمريض في البطن أظهرت وجود كتلة كبيرة الحجم في الجزء القريب من القسم اللفائفي كانت تملأ تجويف الأمعاء الدقيقة، في حين يمتلئ تجويف الأمعاء بالدم. واشتملت العملية على استئصال الورم مع جزء من المعي المتصل به، بالإضافة إلى إعادة تشكيل حلقات الأمعاء الأخرى، بإجراء مفاغرة جانبية لضمان استمرارية الأمعاء.

قام بإجراء العملية الدكتور سليمان شنطور استشاري الجراحة، وقال: «هذا النوع من الأورام غير شائع، وهو ورم اللحمة المعدية المعوية، ويمثل نسبة أقل من 1% بين جميع أورام الجهاز الهضمي، إذ يصيب ما يقارب 10-20 شخصاً من كل مليون شخص، وقد يظهر في أي جزء من الجهاز الهضمي، ولكنه أكثر شيوعاً في المعدة ثم الأمعاء الدقيقة».