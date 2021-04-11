العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة

العلاقات الأردنية الإماراتية متميزة ومتجذرة، منذ عهد المغفور لهما الملك الحسين بن طلال والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمهما الله، ومن ثم أكمل المسيرة جلالة الملك عبدالله بن الحسين، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن هذه العلاقة تتميز بالأخوة وطيب الأخلاق والمحبة على الصعد كافة، فعلى الصعيد الاقتصادي بلغت الاستثمارات الإماراتية في المملكة ما يزيد على 15 مليار دولار، ومن الجانب الأردني، فقد ساهم رجال الأعمال الأردنيون بتدفق عدد من المليارات لتبلغ مساهمتهم في سنة من السنوات ما يقارب الـ 17%؜ من الأنشطة الاقتصادية بالدولة، لتكون بذلك أحد أهم الجاليات مساهمة بالنشاط الاقتصادي بدولة الإمارات.ولمست خلال فتره وجودي طيب العلاقات على الصعد كافة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً لإنشاء مركز تجاري أردني بدولة الإمارات في دبي، وذلك لعرض البضائع والخدمات الأردنية في دولة الإمارات، ولإقامة الفعاليات التجارية، وتسهيل دخول المنتجات الأردنية للعديد من الأسواق العالمية، وننتظر الآلية والدعم المناسب للانطلاق.

أسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، وأن يحفظ الله بلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة.

نادر سلامة حماد السحيم

المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية في أبوظبي

والقنصلية العامة بدبي