منع مرور المركبات الثقيلة بإمارة أبوظبي خلال ساعات الذروة في رمضان

أعلنت شرطة أبوظبي منع الحركة المرورية للمركبات الثقيلة ونشمل الشاحنات وباصات نقل العمال لأكثر من 50 راكباً على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة أبوظبي اعتباراً من أول شهر رمضان المبارك .

وحددت شرطة أبوظبي أوقات الذروة بالفترة من 8:00 صباحا إلى 10:00 صباحا و من 2:00 ظهرا إلى 4:00 عصراً للشاحنات فقط وأوضحت أن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة السير والمرور، تحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرق خلال الشهر الكريم. ودعت مديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية، السائقين إلى تعزيز جهود توفير السلامة المرورية خلال شهر رمضان، من خلال الالتزام بالقوانين المرورية وخفض السرعات والانتباه وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة كافية خلف المركبات والانتباه لمفاجآت الطريق.