حاكم رأس الخيمة يهنئ الملك عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة، متمنياً سموه لجلالة الملك والشعب الأردني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.