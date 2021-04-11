«مجلس رجال الأعمال»: علاقات الإمارات والأردن متينة في كافة المجالات

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد الشوابكة، أمين سر مجلس رجال الأعمال الأردنيين في دبي، بأن العلاقات بين الأردن والإمارات مبنية على أسس سليمة ومتينة.وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نمواً كبيراً في كافة المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل قيادة البلدين. وقال: «من الواجب علينا أن ندعم تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الشركات الإماراتية والأردنية، واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعقد شراكات مثمرة ومستدامة في المرحلة المقبلة، وهناك نتائج إيجابية تحققت بالتعاون في مجال الصناعات والمنتجات الغذائية والاستثمارات المشتركة. وقال: إن البيئة الخصبة للاستثمارات التي وفرتها الإمارات لا تجدها في مكان آخر.





