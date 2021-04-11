سلطان القاسمي يأمر بالإفراج عن 206 نزلاء ونزيلات بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة



أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 206 نزلاء ونزيلات من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة والمحافظة على استقرارها وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.