حاكم أم القيوين يهنئ الملك عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته عن خالص تهانيه لجلالة ملك الأردن بهذه المناسبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب الأردن مزيداً من التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.