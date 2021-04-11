حاكم عجمان يهنئ الملك عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان في برقيته عن خالص تهانيه لجلالة ملك الأردن بهذه المناسبة .. متمنيا له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب الأردن مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.