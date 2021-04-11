«أمنية» تحقّق حلم محمد مع شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتعاون مع المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمنية الطفل الإماراتي محمد بالحصول على سيارة كهربائية.وشهد الطفل محمد سعادة لا توصف مع وصول سيارات من شرطة أبوظبي ودورية شرطة السعادة، إضافة إلى فريق عمل «تحقيق أمنية» إلى باب منزله مع عائلته، حيث قاموا بتحيته وتحقيق أمنيته ومن ثمّ مرافقته في جولة قصيرة في المنطقة بسيارة الشرطة المخصصة للأطفال، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

«أمنية» تحقّق حلم محمد مع شرطة أبوظبي

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: نودّ في هذه الأيام الفضيلة أن نتوجّه بالشكر إلى القيادة الرشيدة وإلى أفراد مجتمع الإمارات الذين يسارعون على الدوام إلى تقديم الخير، والحرص على رسم ابتسامة السعادة والتفاؤل على وجوه الأطفال المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية تهدّد حياتهم، وإحياء الأمل في قلوب أسرهم. وتوجّه الزبيدي، بالشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على مساهمتها الكبيرة في تحقيق أمنية محمد وإدخال الفرحة إلى قلبه، مثمّناً جهودها الدائمة والمتواصلة في الاحتفاء بالأطفال وتحقيق سعادتهم، وحرصها على تسخير كافة الإمكانات لمنح أبناء الوطن التفاؤل والأمل بمستقبل سعيد ومُشرق. يذكر أن «تحقيق أمنية» مؤسسة غير ربحية مكرسة لتحقيق أمنيات الأطفال ممن يعانون من أمراض خطيرة، وهي مرخصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات. وقد حققت حتى الآن أكثر من 4800 أمنية لأطفال من المواطنين والمقيمين في الدولة.