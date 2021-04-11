محمد بن راشد: الأردن عمق عربي صامد بحكمة قيادته

أبوظبي (الاتحاد)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وللشعب الأردني الشقيق، الذكرى الـ100 للتأسيس، مؤكداً عمق علاقات المحبة بين البلدين والقيادتين.

وأشار سموه إلى أن الأردن يمثل عمقاً عربياً صامداً بحكمة القيادة والتفاف الشعب، سائلاً الله أن يحفظ الأردن، وأن يديم الأخوة والمحبة بين شعبي البلدين.

ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في مئوية الأردن الشقيق.. نبارك لشعب النشامى ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية.. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه.. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها.. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا».