محمد بن زايد: الأردن صوت العقل والحكمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تهانيه لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وللشعب الأردني الشقيق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، مع تمنيات سموه بالاستقرار والتنمية، واستمرار موقع الأردن، عربياً ودولياً، ليمثل صوت العقل والحكمة، راجياً سموه أن تكون هذه المئوية منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.. أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية، وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام والأردن بخير». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة ضمن «فيديو» بثه حساب سموه عبر «تويتر»: «إن العلاقات الأردنية الإماراتية راسخة منذ عهد الوالد الشيخ زايد والملك الحسين بن طلال رحمهما الله.. ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن على المستوى الشعبي أيضاً تجمعنا روابط الأخوة والإسلام والقيم والاعتدال والتسامح».

وأضاف سموه: «يسعدني أن أبارك لأخي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والشعب الأردني الشقيق بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء المملكة..

وأدعو الله عز وجل أن يديم على الأردن العزيز الاستقرار والأمن والتنمية.. وأن يستمر في موقعه العربي والدولي صوت العقل والمحبة والحكمة، وأن تكون مئوية التأسيس منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات».

وتابع سموه: «إن شاء الله ستظل هذه العلاقات متينة وقوية ومتطورة، ونموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء.. أدام الله عليكم العز والرخاء والأمن.. وكل عام وأنتم بخير».