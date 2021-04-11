35 % نسبة انخفاض الحوادث المرورية في الشارقة

الشارقة (وام)

كشف مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة إن طرق إمارة الشارقة شهدت 94 حادثاً هذه الفترة مقارنة بـ145 حادثاً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد أن ذلك الانخفاض يعود إلى تكثيف الحملات التوعوية المرورية والتي وصل عدد المستفيدين منها إلى 84 ألفاً و450 مستفيداً بنسبة 166 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ عدد المستفيدين فيها 31 ألفاً و751 مستفيداً الأمر الذي جعل من استخدام التقنيات والقنوات الذكية في التواصل مع الجمهور رافداً هاماً في تعزيز السلامة المرورية بالإمارة.