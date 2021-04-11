ورشة عن اللغة العربية في جامعة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورشة علمية لمركز التميز في اللغة العربية في الجامعة تحت عنوان: «المعجم العربي الجديد بين الوحدة والتنوع والمنهج»، اليوم وغداً افتراضياً، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجنسيات والجامعات حول العالم.

وقال د. خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة: إن الورشة تكتسب أهميتها من كونها تولي اهتماماً خاصاً بالمعجم العربي الجديد، فهو يمثل الجدة التي تعني التطور المواكب لمتطلبات العصر، فضلاً عن حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على بث الوعي -داخل الجامعة وخارجها - بأهمية اللغة العربية وضرورتها لمواكبة مستجدات الحضارة، والارتقاء بدولة الإمارات العربية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات العلوم والتقنيات، كما أنها توفر كل الوسائل والإمكانات لخدمة اللغة العربية، والارتقاء بمستوى الطلاب والباحثين فيها.