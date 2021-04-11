انطلاق «دبي للقرآن» الأربعاء المقبل

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً بمقرها بمنطقة الممزر، للاطلاع على جاهزية وحداتها الإدارية لانطلاق الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة الدولية في رمضان 1422هـ التي ستبدأ فعالياتها اعتبارا من الأربعاء المقبل ، وذلك في ندوة الثقافة والعلوم بدبي يومياً، اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف مساء.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الاجتماع اطلع على استعدادات وحدات الجائزة ولجانها لبدء المسابقة الدولية التي ستقام هذا العام بمشاركة المقيمين في الدولة من أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في بعض الدول، وذلك تقيداً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من جائحة كورونا.

وأعلن أن اللجنة المنظمة للجائزة قررت إطلاق اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تقديرا لجهوده وعطاءاته اللامحدودة في جميع المجالات، فسموه رجل الخير والعطاء الذي وصلت أياديه الخيّرة إلى بقاع كثيرة من العالم والجوائز العالمية والمشاريع الخيرية التي أطلقها في العديد من المجالات ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع.

ونوه بوملحه بالدعم والرعاية الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي ومؤسس هذه الجائزة المباركة لما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة، حيث ظل سموه متابعاً لكل فعالياتها المختلفة. ومن جانب آخر، أشار الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالطفرة الكبيرة التي شهدتها المسابقة الدولية خلال مسيرتها التي امتدت لأربعة وعشرين سنة، حيث أصبحت الجائزة محل تقدير وإعجاب من كثير من العلماء والمهتمين بالشأن القرآني من مختلف دول العالم، نظراً لما تقدمه من عمل ونشاط متميز.