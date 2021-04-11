افتتاح 3 مساجد في الشارقة وكلباء

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «رافع بن عميرة» ومسجد «القدوس» بمدينة الشارقة، ومسجد «الرفق» بمدينة كلباء، بإجمالي عدد مصلين يزيد عن 2000 مصل ومصلية، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

شيد مسجد «رافع بن عميرة» بمنطقة القليعة في مدينة الشارقة وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، على نفقة أحد المحسنين، على مساحة أرض تبلغ 1070 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع لـ 410 مصلين من الرجال.

كما افتتحت الدائرة مسجد «القدوس» بمنطقة الند في مدينة الشارقة، حيث شيد من خلال مساهمات المتبرعين والمحسنين ضمن حملة «مساجد متابعي الخط المباشر 2»، التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبني المسجد على مساحة أرض تبلغ 753 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتكون المصلى من طابق أرضي وميزانين، ويتسع لـ660 مصلياً ومصلية، منها 60 لمصلى النساء.

وفي مدينة كلباء افتتحت الدائرة مسجد الرفق، حيث شيد وفق الطراز المعماري الحديث، على نفقة إحدى المحسنات.