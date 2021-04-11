192.5 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» العام الماضي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» نتائج إنفاقها المالي على المشاريع الخيرية لعام 2020، مشيرة إلى أنها بلغت 192.5 مليون درهم، منها 100.4 مليون درهم أنفقتها في مواجهة أزمة كورونا لدعم الجهود الحكومية، فدعمت القطاعين الصحي والتعليمي بمبلغ 10 ملايين درهم، ونجحت في توزيع 3.2 مليون وجبة على العمال المقيمين والمحجورين ضمن حملة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم «حفظها الله»، للدعم الإنساني والمجتمعي.

وأكدت «بيت الخير» أن إنفاق 2020 عزز مسيرة الأداء الخيري للجمعية في عامها الثاني والثلاثين، حيث يكون إنفاقها على المشاريع الخيرية قد وصل إلى 2.4 مليار درهم، ذهبت لأكثر الناس حاجة.

وأشارت الجمعية في بيانها المالي، إلى أنها «أنفقت على الأسر المتعففة من خلال برنامج «أمان» أكثر من 61 مليون درهم، كمساعدات نقدية وغذائية قدمت بشكل شهري لعدد 4.371 أسرة، بالإضافة لدعم وتحسين معاش الأسر من خلال برنامج «حافز»، فدعمت إسكان الأسر بما يزيد عن 13 مليون درهم، وقدمت أجهزة منزلية بقيمة 1.3 مليون درهم، وأجرت صيانة لمنازل بعض الأسر بقيمة 437.112 درهماً.

ولفت إلى أن عام 2020 تميز بنمو الإنفاق على المساعدات الطارئة، فتم إنفاق 28.4 مليون درهم على الدعم الطارئ، منها 1.3 مليون درهم لدعم جهات تعليمية ونظام التعليم عن بُعد، كما دعمت الجمعية مشاريع التعليم، بإنفاق 2.7 مليون درهم على مشروع القرطاسية، و2.4 مليون درهم، من خلال مشروع «تيسير» لدعم الطلبة المعسرين والجامعيين.

وأفادت أنها ركزت خلال أزمة كورونا على دعم المرضى المقيمين من خلال مشروع «علاج» بقيمة 7.5 مليون درهم، بالإضافة لمبلغ 1.3 مليون درهم، أنفقتها الجمعية كمساعدات طارئة للمرضى المتأثرين بجائحة كورونا، و2.8 مليون درهم قدمت للمرضى من خلال برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى وحملات «فزعة» الإلكترونية. وأشارت بيت الخير، إلى أن برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر في رمضان والأعياد حقق طفرة في الإنفاق العام الماضي، حيث تم دعم الأسر المتعففة والمتضررة من الجائحة بـ 19.200 سلة غذائية كمير رمضاني، قيمتها 13.5 مليون درهم، وتم توزيع 2.6 مليون وجبة إفطار صائم، بقيمة 20.6 مليون درهم، بالإضافة إلى 1.4 مليون كزكاة فطر، و10.6 مليون كعيدية، و773.857 درهماً كسوة ملابس.

كما قدمت الجمعية دعماً غذائيا للأسر بقيمة 4.5 مليون درهم.