«العين الساهرة»: شرطة رأس الخيمة تعاملت بحرفية مع كورونا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، أن القيادة بمختلف إداراتها وأقسامها ومراكزها ضربت مثالاً يحتذى به في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيدـ 19، انعكس من خلال سلسلة النجاحات التي تمكنت من تحقيقها بالرغم من التأثيرات السلبية التي اجتاحت العالم بفعل هذا الفيروس .

جاء ذلك خلال استضافة في الحلقة الثالثة من حلقات برنامج العين الساهرة التي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي وإذاعة رأس الخيمة .

وأَضاف : أن جائحة كوفيدـ 19 دفعت باتجاه خلق بيئة عمل وآلية جديدة لضمان استمرارية الأعمال دون التأثير السلبي على مجريات سير العمل، مشيراً إلى أنه تم اللجوء إلى التطبيقات والمنصات الذكية، واستغلالها بأحسن طريقة ممكنة وتسخيرها لخدمة العمل الشرطي والأمني في الإمارة.