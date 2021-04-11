تشغيل أحد أكبر خطوط المياه بأم القيوين سبتمبر المقبل

سعيد أحمد (أم القيوين)

تبدأ «الاتحاد للماء والكهرباء» في سبتمبر المقبل، تشغيل أحد أكبر خطوط المياه في أم القيوين، ويصل طوله إلى 32.5 كيلومتر، وتبلغ تكلفته نحو 165 مليون درهم، ويربط محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، ومركز التوزيع الجديد بمنطقة الأبرق 2 بالإمارة.

وقال محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن الخط يمر على شارع الاتحاد، ومدة إنجازه 18 شهراً تتضمن أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب والاختبار والتجريب والأعمال المدنية والتعقيم، لافتاً إلى أن المدة المتبقية للانتهاء منه وتشغيله 6 أشهر، وسيتم ضخ من خلاله 30 مليون جالون يومياً.

وأضاف: إن حجم الخط الممدود ما بين قطر 1000 و1200 ملم، ويعمل على إنجازه 7 فرق عمل من المقاولين، تحت إشراف وإدارة الاستشاريين والمختصين من الوحدات التنظيمية التابعة لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، لافتاً إلى أن المشروع يسير حسب الخطة التي وضعت له.

محمد صالح

وأكد محمد صالح أن المشروع واجه عدداً من التحديات، أهمها كان ظهور جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، التي أدت إلى تأخير توريد بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشروع، إضافة إلى مرور الخط بمنخفض الوادي الذي يعتبر قناة مائية متصلة بالبحر، ويختلف منسوب المياه فيها تبعاً لحركة المد والجزر.

وأشار إلى أن «الاتحادية للماء والكهرباء» استطاعت أن تتغلب على التحديات، التي تتعلق بتأخر توريد بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشروع نتيجة ظهور جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، فقد تم توجيه الفريق المشرف على المشروع لفتح قنوات اتصال عديدة مع الموردين الفعليين والمحتملين في سبيل التأكد من توريد المواد المطلوبة في مواعيدها المقررة، وعلى رأسها أنابيب التمديد التي تمثل العنصر الأكثر أهمية فيه، وقد نجحت جهود تلك الفرق بالفعل في تأمين وصول المواد المطلوبة في مواعيدها.

وأضاف: أما بخصوص مرور الخط بمنخفض الوادي، فقد تم توجيه المقاول المسؤول بإجراء اختبارات فحص للتربة في المنطقة ومسح مستوى المياه لمعرفة أعلى وأدنى مستوى للمياه في المنخفض، حيث تم إجراء دراسة لاحقة للخيارات الممكنة لمرور الخط عبر المنخفض المذكور من قبل القسم الهندسي في «الاتحاد للماء والكهرباء»، مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة وعوامل التآكل واستدامة الأصول وموثوقية فترة التشغيل، بالإضافة إلى التكلفة النهائية، حيث تم تحديد الخيار الأمثل، وتمثل في تعيين مقاول خبير من الباطن لتنفيذ الخط عبر المنخفض، مع أخذ الاحتياطات الفنية اللازمة لحمايته من العوامل الجغرافية المحيطة.