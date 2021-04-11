فيصل عليون: تقليل الازدحام في المتاجر

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة المستهلكين للاستفادة من خدمات الشراء المتاحة عبر المواقع الإلكترونية للمنافذ المعتمدة التي تقدم خدمة توصيل السلع إلى المنازل، الأمر الذي يسهل عليهم توفير الاحتياجات، ويقلل من الازدحام في المتاجر.

وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة: إنه مع حلول قرب شهر رمضان المبارك، تتجه منافذ البيع إلى طرح السلع الرمضانية المستهلكة وبأسعار مخفضة للتسهيل على الأهالي توفير احتياجاتهم وبكميات مناسبة، الأمر الذي قد يشهد تدافع الأهالي إلى الشراء، خاصة قبل حلول الشهر بأيام. وذكر أن في ظل من تفشي فيروس «كوفيد - 19»، يتطلب الأمر تأكيد أهمية تطبيق كافة منافذ بيع السلع الرمضانية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتمثلة في تحديد نقاط التباعد الجسدي، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمتجر وغيرها، والتي يتم دعوة الجميع إلى اتباعها على الدوام. وكشف عن أن الدائرة ستعمل على تكثيف حملاتها الرقابية الموجهة إلى مختلف منافذ بيع السلع الرمضانية التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين، وعلى اختلافهم للتحقق من تطبيق النظام المعمول به في الدائرة والإجراءات الاحترازية من قبل منافذ البيع، والعمل على توجيه المخالفات والإنذارات في الحالات التي تستدعي ذلك والتي قد تعرض المستهلكين والعاملين إلى خطر الإصابة بالفيروس. ودعا الأهالي إلى الاستفادة من منافذ البيع التي تقدم خدمة التسوق الإلكتروني للمنتجات والسلع عبر موقعها والعمل على شراء احتياجاتهم المختلفة والتي تقدم من خلالها خدمة توصيل المنتجات إلى المنازل، وغيرها من المواقع في سبيل الحد من الازدحام في المتاجر والجمعيات الاستهلاكية.