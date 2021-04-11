«قضاء أبوظبي» تبث أفلام توعية قصيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق دائرة القضاء في أبوظبي حملتها التوعوية الرمضانية، عبر إنتاج وبث خمسة أفلام توعية تلفزيونية قصيرة، تتناول العديد من الموضوعات والقضايا المؤثرة في المجتمع، والمستوحاة من واقع الدعاوى المعروضة أمام المحاكم، والملاحظات والرصد لتكرار بعض الجرائم، وذلك بهدف رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وتحقيق الدور الوقائي بما يسهم في الحد من الجريمة وحماية الأشخاص من الوقوع ضحايا لمرتكبي الجرائم، لا سيما باستخدام الأساليب التقنية الحديثة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن استمرارية إطلاق حملات التوعية لدائرة القضاء في شهر رمضان من كل عام، يأتي من منطلق الاهتمام بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة تقديم الأعمال الهادفة، بما يضمن توصيل الرسائل التثقيفية التي تؤدي دوراً فاعلاً في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وأوضح أن حملات التوعية الرمضانية لدائرة القضاء، والمتواصلة منذ عشرة أعوام، تستهدف ترسيخ المعرفة، وتعزيز احترام القانون، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في خفض نسب ارتكاب المخالفات والجرائم التي تم التركيز على التوعية بخطورتها، وذلك مع إنتاج العديد من الأفلام التلفزيونية القصيرة التي تكون مدة كل منها نحو 60 ثانية، لتقدم رسالة موجزة ومركزة وهادفة تترسخ في وجدان الجمهور المتلقي بمختلف فئاته.

وتستهل دائرة القضاء في أبوظبي حملتها للتوعية، ببث فيلم يحذر من مخاطر استغلال الأطفال في الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من إساءة للطفل أو تعرضه للتنمر، والذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، إذ يتعرض مرتكبوها سواء من أولياء أمور أو أحد أفراد الأسرة، للمساءلة القانونية.

ويركز فيلم «جرائم النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل»، على توعية الجمهور بأساليب النصب التي يمارسها بعض من يدعون شهرتهم لممارسة نشاط الإعلان والترويج من دون ترخيص من الجهات الرسمية، وتماديهم في التفنن بطرائق الاحتيال بمعاونة آخرين، من خلال الإعلان عن شركات وهمية ويغرون المتابعين حتى يقعوا ضحايا لمخططاتهم الإجرامية.

أما الفيلم الثالث، فيحذر من استعمال المحررات الرسمية باسم الغير، وخاصة مع تهاون بعض الأشخاص في استخدام المستندات الثبوتية التي تخص غيرهم ولو بموافقتهم للحصول على تسهيلات أو خدمات من دون وجه حق، إذ يقع جميع من يشترك في تلك الجريمة تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق القوانين السارية في الدولة.

ويتناول الفيلم الرابع، قضايا التحويل البنكي لمصدر غير معروف، والتي يتسبب في وقوعها بعض الأشخاص الذين يستغلون الثقة لدى أقربائهم وأصدقائهم، من خلال طلب إثباتاتهم الشخصية للاستعانة بها لتحويل مبالغ لشراء سلع أو بضائع، من دون معرفتهم بهوية الجهة المرسل إليها ما قد يورطهم في جرائم.

ويسلط فيلم «تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال»، الضوء على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة الأبناء ومراقبة محتوى الألعاب الإلكترونية التي يستخدمونها، بما يحد من أي تأثيرات سلبية أو مخاطر تؤثر على الطفل.