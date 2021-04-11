«خليفة الطبية»: استشارة الطبيب ضرورية لجرعات الأدوية في رمضان

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت رحمة العولقي، رئيس قسم صيدلية العيادات الخارجية بمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، ضرورة استشارة الطبيب لتناول جرعات الأدوية خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً للمرضى الذين يتناولون أدويتهم بجرعات متعددة وأوقات متقاربة، والتأكيد على إمكانية صيام المرضى بعد الأخذ برأي الطبيب المتابع لحالتهم الصحية.

وقالت العولقي: من المهم أن يتقيد المرضى على اختلاف حالاتهم المرضية بمواعيد الدواء وعدم تغييرها من دون استشارة الطبيب المختص أو الصيدلاني المسؤول، وعدم تجاهل مواعيد الأدوية التي تؤخذ ثلاث مرات أو مرتين في اليوم وذلك لدواعي إتمام الصيام ووضع جدول زمني ملائم لتعديل الجرعات الدوائية، بما يتناسب مع ساعات الصيام والإفطار.

وأضافت: يعتبر المرضى أصحاب الجرعة الواحدة من أسهل الحالات، حيث تبقى الجرعة ثابتة دون تغيير، ويجب استشارة الطبيب بتغيير توقيت هذه الجرعة من ساعات النهار إلى ما بعد الإفطار، والتأكد من عدم وجود خطر على صحته، فقد يؤثر الاختلاف على فعالية هذه الأدوية وكفاءتها في حال تغيير مواعيدها، أما المرضى أصحاب الجرعتين من الأدوية، فعليهم أن يتناولوا الأولى على موعد وجبة الإفطار والثانية عند موعد وجبة السحور، مع ضرورة استشارة الطبيب، وفي حال وجود 3 جرعات يومياً عليهم اللجوء إلى الطبيب لطلب الاستشارة».

ضغط الدم المرتفع

وعن أهم الحالات الصحية وكيف يتم التعامل معها أثناء الصيام، قالت العولقي: «هناك 6 حلات مرضية يجب الانتباه بها واستشارة الطبيب المختص عنها قبل البدء في الصيام أوتغيير مواعيد جرعات الأدوية، فمرضى ضغط الدم المرتفع عليهم قبل اتخاذ قرار الصيام استشارة الطبيب، حيث يمكن للبعض منهم الصيام في حال السيطرة على ضغط الدم لديهم، ويتم تعديل مواعيد الأدوية خلال ساعات الصيام في رمضان، مع مراعاتهم الجدية للنصائح التغذوية الخاصة بحالتهم، أما المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية، فيختلف موضوع إعادة الترتيب الزمني للمضادات الحيوية تبعاً لعدد الجرعات المتناولة أثناء النهار، فأصحاب الجرعة الواحدة بإمكانهم تناولها عند الإفطار أو السحور، وأصحاب الجرعتين وبعد استشارة الطبيب من الممكن أن تكون الجرعة الأولى عند الإفطار والثانية عند وجبة السحور، وفيما يتعلق بالمرضى أصحاب الثلاث جرعات أو أكثر، ففي هذه الحالة قد يقوم الطبيب بإيجاد دواء بديل ليتم تناوله على جرعة أو جرعتين».

المصابون بالصرع

وأضافت: في حالة المصابين بالصرع، يجب استشارة الطبيب حول تناول الأدوية الخاصة بمرض الصرع على جرعة واحدة نظراً لمفعولها الطويل، أما في حالة تناول الدواء على جرعتين، فقد يتم تغيير موعدهما إلى ما بعد وجبة الإفطار والسحور، وفي حالة الإصابة بنوبة صرع أثناء ساعات الصيام يجب كسر الصيام والإفطار فوراً بالإضافة إلى ضرورة استشارة الطبيب، ويعتمد صيام مرضى السكري على حالتهم الصحية وعلى مستوى السكر في الدم لديهم، وتنقسم الحالات نحو التالي: فمن يتعاطى جرعة واحدة من الإنسولين، بإمكانه تعديل موعدها إلى ما بعد الإفطار، ومن يتعاطى جرعتين قد يسمح له الطبيب بتعديل موعد هذه الجرعات كالتالي: الأولى قبل الإفطار والثانية قبل وجبة السحور، أما في حالة من يتناول دواء الميتفورمين، بإمكانه الصيام بعد استشارة الطبيب وتحديد موعد الجرعات الجديدة، ولمرضى القلب يجب استشارة الطبيب في موضوع الأدوية والجرعات المتناولة في شهر رمضان، والتأكد من تناولها في موعدها الجديد وعدم تخطيها، أما الحامل أو المرضع التي لا تعاني مشاكل صحية، فيتوجب عليها أن تقسم الوجبات التي ستتناولها على فترات، على أن تكون غنية بالعناصر الغذائية التي تضمن لها صياماً آمناً.