«زايد للثقافة الاسلامية» تستعد لاستقبال شهر رمضان

أبوظبي (وام)

تستعد دار زايد للثقافة الإسلامية لإطلاق برنامج «رمضان إيمان وطمأنينة» الذي يشتمل على حزمة من المبادرات الرمضانية المتنوعة، وذلك تجسيداً لروح وقيم الشهر الفضيل والإسهام في تعزيز قيم التسامح وتقبل التعدد الثقافي بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان. وهنأت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار قيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وقالت: عملنا خلال الفترة الماضية بجهد لتقديم باقة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية لاستقبال شهر رمضان المبارك مع الحرص على تقديمها افتراضياً نظراً للوضع الحالي والإجراءات الاحترازية، ووضعنا برنامجاً يتضمن عدداً من المبادرات بلغات عالميه تستهدف المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية وأفراد المجتمع.

ويتضمن برنامج رمضان إيمان وطمأنينة مبادرة «بيوتنا في أمان»، وهي حزمة فيديوهات مصورة باللغة الإنجليزية، يتم بثها عبر حسابات الدار في وسائل التواصل الاجتماعي في إطار توعوي لتوجيه رسائل تدعم التلاحم والتمسك الأسري وخاصة لدى فئة المهتدي الجديد، وتعزيزاً للعلاقات الأسرية واستقرارها وترابطها.

كما ستقوم الدار بتنظيم مسابقة «أجمل أذان» موجهة لفئة المهتدين الجدد لاختيار أجمل الأصوات من قبل أفراد المجتمع، بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش والتآلف وإلهام المجتمع والمهتدين الجدد بجمال الأذان صوتاً ومعنى. وتعتزم زايد للثقافة الإسلامية إطلاق سلسلة محاضرات «نسائم رمضانية» من خلال تنفيذ عدد 10 محاضرات طوال أيام الشهر الفضيل على صفحتها في الـ«فيسبوك» بخمس لغات هي الإنجليزية والأمهرية والصينية والروسية والتغالوغ تستهدف فئة المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية.