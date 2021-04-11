«عونك يا وطن» يطلق «جود»

العين (الاتحاد)

أطلق فريق «عونك يا وطن» التطوعي، تحت رعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس الفريق، مبادرة «جود» بمناسبة شهر رمضان المبارك لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وانطلقت الحملة بمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.

وقال الشيخ محمد بن حم: مثل هذه المبادرات تدعم الإجراءات الوقائية

والاحترازية للتصدي للفيروس، وتجسد قيم التكافل والتراحم بين قطاعات

المجتمع، وتتيح الفرصة للمتطوعين للمشاركة في خدمة مجتمعهم في هذا الشهر الفضيل، مشدداً على أنها تعتبر من المبادرات الوطنية والمجتمعية الرائدة على الساحة المحلية التي اعتاد الفريق تقديمها سنوياً إيماناً بضرورة تعزيز ثقافة العطاء في المجتمع والمساهمة في غرس هذه القيم الإيجابية في جيل الشباب

وتابع ابن حم: الروح الإيجابية التي يبثها أعضاء فريق «عونك يا وطن» تبعث

بالتفاؤل وتبشر بجيل شاب قادم قادر على إكمال مسيرة الآباء والأجداد مسيرة العطاء والخير الذي نشأنا عليها، وخلال جائحة «كورونا» نكمل مشوار مساعدة للمحتاجين، ولقد أوصينا بتوفير كافة الوسائل الضرورية لضمان صحة وسلامة المتطوعين والأسر المتعففة أثناء عملية التوزيع، لنبرهن أن عمل الخير لا يعترف بأي معوقات، بل يجد الحلول الملائمة لمد يد العون لكل من يحتاج إليها.