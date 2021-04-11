«مدني أبوظبي» تكمل استعداداتها

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال وضع خطة شاملة تركز على رفع درجة الاستعداد والجاهزية للفرق الميدانية، وعلى مستوى الأفراد والآليات للتعامل مع الحالات الطارئة، ونشر التوعية للجمهور عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في رفع الثقافة الوقائية لجميع شرائح المجتمع.

وناشدت «الهيئة» الأسر، ضرورة التدقيق على اشتراطات السلامة في مطابخ المنازل، مع كثرة تشغيل مواقد الطهي والأجهزة الكهربائية، وشفاطات الهواء الملوثة بالزيوت، وأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الحوادث المنزلية أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور، ودعت أصحاب المنازل والمطاعم إلى ضرورة وفحص أنابيب توصيل الغاز، وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، وفحص الشبكات الكهربائية المكشوفة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة المنزلية، كما حذرت من حوادث لحرائق في المركبات نتيجة إهمال الصيانة الدورية لها.