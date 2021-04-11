الشعفار يشهد حفل تخريج 4 دورات تخصصية في شرطة دبي

دبي (وام)

شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية في نادي ضباط شرطة دبي، حفل تخريج 4 دورات تخصصية في مجال مقاومة الإرهاب، هي: دورة الأسلحة والتكتيكات الخاصة «سوات 1.2 رقم 7 « ، ودورة الاستجابة المسلحة الآلية « 1.1 رقم 17» ودورة مدرب عام فرق الاستجابة رقم «1» ودورة مدرب عام فرق الاستجابة رقم « 2 « التي يشرف عليها معهد الشرطة الخاصة الوطني التابع لإدارة الشرطة الخاصة الاتحادية 71 والتي استمرت مدة 3 شهور، وشارك فيها عدد من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة.

الشعفار لدى حضوره حفل التخريج

حضر الحفل اللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، والعقيد عبدالله سعيد المسافري مدير إدارة الشرطة الخاصة الاتحادية 71، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

واشتملت الدورة على مواضيع نظرية وعملية عدة لتدريب المنتسبين، ورفع كفاءتهم المعرفية والميدانية وتزويدهم بالمعارف والعلوم الشرطية؛ حيث تلقوا تدريبات في اللياقة البدنية والرماية التكتيكية ومهارات الرماية المتقدمة باستخدام أجهزة الرؤية الليلية، وعدد من التدريبات على سيناريوهات أمنية وتدريبات لتعزيز الاستعداد والجاهزية، وتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل لخدمة الوطن. وفي الختام قام الفريق الشعفار بتوزيع الجوائز والشهادات على أوائل الخريجين.