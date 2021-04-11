شرطة أبوظبي: حماية الأبناء من الابتزاز مسؤولية الأسرة

أبوظبي ( الاتحاد)

بثت شرطة أبوظبي فيديو دعت فيه الأسر إلى ضرورة تأمين الحماية للأبناء، وتحذيرهم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، وعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غرباء وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز أصحابها.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة توعية الأبناء بخطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتعريفهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني يقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لمصلحة المبتزين كما يتم تنفيذ هذه الجرائم بطرق عدة، من أبرزها استدراج الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات نسائية وهمية على التواصل الاجتماعي، هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصوير الضحية في وضع مخل بالآداب.

وحثت في حالة التعرض لحالات الابتزاز الإلكتروني، على ضرورة عدم الخضوع للمبتزين، وعدم الاستجابة لطلباتهم، أو إرسال أي مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والتواصل مع خدمة «أمان « على مدار الساعة وبسرية تامة.