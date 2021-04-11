وفد الداخلية يطلع على «التدريب الذكي» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من وزارة الداخلية على أحدث الممارسات في مجال التدريب التفاعلي والذكي التي يطبقها مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمقارنات المعيارية.

ورحب المقدم طلال الأحمد مدير المركز بالوفد الزائر، وقدم لهم الشكر على الجهود الحثيثة في تعزيز وتطوير التعاون الأمني والتدريبي بين الجهتين، وقدمت المقدم الدكتور الشيماء طالب نائب مدير المركز شرحاً حول آلية العمل والبرامج الخاصة بالمحاكاة والسيناريوهات الافتراضية وأنظمة التدريب الافتراضية في المركز.