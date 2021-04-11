شرطة الفجيرة تطلق «القيادة الوقائية»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات وأنشطة حملة «القيادة الوقائية مطلب وهدف» اعتباراً من مطلع أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك ضمن إطار الحملات المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي، والتنسيق المروري والمبادرة الخاصة لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية.

تهدف الحملة إلى تعزيز مفاهيم القيادة الوقائية كمطلب وهدف يساهم في الحد من الحوادث المرورية والإصابات والوفيات، وتحقيقاً للهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية في خفض الوفيات إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بنهاية العام.

وأشار العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات، أن القيادة الوقائية تتطلب من قائد المركبة أن يدرك ويتنبأ بأي نوع من الأخطار المفاجئة التي قد تصادفه في الطريق، مثل السائقين والمشاة أو الحيوانات السائبة والأعطال الفنية للمركبة ومشاكل عيوب الطريق والأحوال الجوية السيئة، فجميعها عوامل تؤثر على أسلوب قائد المركبة أثناء القيادة، وقد تؤدي إلى وقوع الحوادث المفاجئة.