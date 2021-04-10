محمد بن راشد: للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، الشعب الأردني وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة مئوية المملكة الأردنية الهاشمية.

وكتب سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في مئوية الأردن الشقيق.. نبارك لشعب النشامى ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية.. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه.. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها.. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا».