حاكم الشارقة يضع حجر الأساس لميدان برج الساعة ويطلع على أعمال تطوير شارع الوحدة بكلباء

وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم السبت، حجر الأساس لميدان برج الساعة بمدينة كلباء، وذلك ضمن المشروعات التطويرية والسياحية للمرافق العامة والبنية التحتية بالمنطقة. واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصول سموه إلى الميدان على عمليات الحفر الإنشائية التي اكتملت في الموقع، كما تعرف سموه من المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة على المخططات والخرائط الهندسية التنفيذية لميدان وبرج الساعة، مؤكداً سموه على ضرورة سرعة الإنجاز والعمل على توفير كافة الخدمات لزوار المنطقة. وسيشكل ميدان برج الساعة حال اكتمال عمليات الإنشاء فيه أحد المعالم المميزة للمدينة، وتشمل عمليات التطوير توسعة الميدان وتعديل قطره إلى 104 أمتار، وإنشاء برج الساعة بارتفاع 42 متراً على مساحة 668 متراً مربعاً تتوسطه ساعة زمنية في أعلى البرج من مختلف الاتجاهات ويُمكن رؤيتها من جميع أنحاء المدينة.

كما سيضم البرج عدداً من المرافق وممرات العبور الآمن التي تتناسب مع كافة احتياجات أفراد المجتمع من الفئات المختلفة، ونفقاً خاصاً يؤدي إلى برج الساعة، بالإضافة إلى مصعد مخصص للوصول إلى طوابق البرج المختلفة، مع توفر الأمن والسلامة التامة للزائرين. ويتوسط الميدان نافورة مبتكرة تمثل فوهاتها التوقيت الزمني، حيث تحدد الفوهات الاثنتا عشرة الرئيسية عدد الساعات، بينما تحدد الفوهات الثانوية الأخرى عدد الدقائق، لتشكل معلماً فريداً ومميزاً يضاف إلى الميدان، كما سيتضمن الميدان 4 فوهات إضافية موازية لشارع الوحدة. كما سيتم إنشاء شرفتين إضافيتين بارتفاعات مختلفة تتيحان لزوار البرج رؤية المناظر المحيطة بالميدان من معالم ومباني ومناظر طبيعية خلابة وستكتسي المنطقة المحيطة بالميدان والبرج بالمسطحات الخضراء بمساحة إجمالية تبلغ 2100 متر مربع، بالإضافة لمواقف للسيارات على امتداد شارع الكورنيش لخدمة الزوار. واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته على أعمال تطوير شارع الوحدة الذي يربط الطريق من ميدان وبرج الساعة حتى شارع كورنيش كلباء. ويتضمن المشروع تطوير الشارع بطول 4200 متر، حيث سيتم تنفيذ الأعمال الهندسية لطريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه، مع طريق خدمي ومواقف جانبية للسيارات، وذلك لرفع مستوى السلامة وتسهيل الحركة المرورية للمركبات من الاتجاهين. كما يتضمن مشروع تطوير طريق شارع الوحدة بكلباء رفع كفاءة استيعاب ميدان برج الساعة إلى ثلاثة مسارات تسهيلاً لحركة زوار ومرتادي ومستخدمي الطريق إلى البرج، إلى جانب إضافة طريق خدمي ومواقف جانبية للسيارات تسهيلاً للوصول إلى المرافق العامة الخدمية. وتعرف سموه على العمليات الإنشائية المزمع تنفيذها لمشروع تطوير شارع الوحدة مع كامل المرافق الإضافية من إنارة الطريق وإجراءات سلامة الطريق للمشاة والعابرين وغيرها من المرافق. حضر وضع حجر الأساس الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وعدد من كبار مسؤولي الإمارة وأعيان المدينة.