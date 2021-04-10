الموارد البشرية لحكومة دبي تعلن ساعات العمل في رمضان

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميما بشأن ساعات دوام الموظفين في الجهات التي تتبع حكومة دبي خلال شهر رمضان المبارك. وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للدوائر والجهات الحكومية في دبي خلال الشهر الفضيل يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك. ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وأن يعيد شهر رمضان المبارك على الإمارات والعالم بالخير والبركة.