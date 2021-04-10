طقس الغد صحو ومائل للحرارة نهاراً مع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً شرقاً تكون ركامية بعد الظهر مع سقوط أمطار، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 12:54 والمد الثاني عند 01:31 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 07:30 . وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 09:45 والمد الثاني عند الساعة 21:39 والجزر الأول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.