صور.. تزيين شوارع أبوظبي احتفاءً بشهر رمضان

تواكب بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، كافة المناسبات الوطنية والدينية على مدار العام، لاسيما شهر رمضان المبارك، حيث عملت البلدية على تزيين الشوارع والجسور والدوارات في جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية بمئات المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة احتفاءً بحلول الشهر الفضيل، ولإضفاء لمسة جمالية على الشوارع تحاكي روحانيات شهر رمضان، وتدخل السعادة على قلوب أفراد المجتمع.

وأنجزت البلدية تزيين الكثير من المناطق في جزيرة أبوظبي وخارجها بنحو 3500 تشكيل ومجسم ضوئي مستوحى من النجوم، والأهلة، وفوانيس رمضان، والمسبحة، والنخيل، لإضفاء طقوس خاصة على الشوارع طوال الشهر الفضيل، حيث تم تركيب الزينة في مناطق متفرقة بجزيرة أبوظبي، أبرزها كورنيش أبوظبي، والطرق الرئيسية مثل شارع الخليج العربي، وشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الملك عبدالله.

كذلك تم تركيب الزينة في عدد من الطرق الداخلية والدوارات والجسور، حيث تميز جسر المقطع بتركيب زينة علوية وعلى الأطراف باللون الأخضر ، وإضافة حبال ضوئية معلقة تربط أعالي جانبي الجسر بمجسمات للنجوم والأهلة مع الإنارة الأساسية، بالإضافة إلى تركيب الزينة في عدد من الجزر التابعة لمدينة أبوظبي.

كما تم تركيب زينة رمضان في العديد من المدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي، مثل مدينة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة الشهامة، والرحبة، والمفرق، والشامخة، ومدينة الرياض، ومدينة شخبوط، والسمحة، وعدد من الدوارات والجسور والمواقع الأخرى.

وتنتشر على جانبي الطرق والجزر الوسطية والدوارات والجسور الكثير من مجسمات العبارات المضيئة التي تحاكي الشهر الفضيل والعادات الإماراتية المتعلقة به، من بينها عبارات: "مبارك عليكم الشهر"، "رمضان كريم"، "شهر الرحمة"، "شهر الخير"، "شهر المغفرة" وغيرها، بالإضافة إلى مئات التشكيلات الهندسية المضيئة المستوحاة من زخارف العمارة الإسلامية الأنيقة.

وقد جاءت ألوان إضاءة المجسمات والتشكيلات متناسقة بشكل إبداعي رائع يتماشى مع طبيعة المناسبة وروحانيات الشهر الفضيل، حيث حرصت البلدية على التحديث في الإضاءة بإدخال ألوان جديدة، مثل اللون الأخضر الفاتح المائل إلى لون الفستق، والذي تم دمجه مع اللون الأزرق المائل إلى التركواز، الذي تزينت به الكثير من القطع المضيئة على كورنيش أبوظبي.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي قد وضعت آلية خاصة لمتابعة عمل الزينة بكامل كفاءتها، وذلك من خلال تخصيص طاقم فني متمرس، ولديه إلمام تام بجميع الخطط والتوقعات التي من الممكن أن تحدث، والتعامل معها على الفور، حفاظاً على المظهر الجمالي للزينة طوال الشهر الفضيل.