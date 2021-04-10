محمد بن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد بينهما أول رائدة فضاء عربية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد، بينهما أول رائدة فضاء عربية.

وقال سموه، في تغريدة، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهما أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا ... تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء".