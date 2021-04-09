«أكاديمية سيف بن زايد» تبحث التعاون التدريبي مع سفارة بيلاروسيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية مع سفارة جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، آفاق التعاون في ما يتعلق بالأنشطة التدريبية في مجالات العمل الشرطي والأمني. جاء ذلك خلال لقاء اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع أندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.

وأعرب مدير الأكاديمية عن شكره وتقديره للجهود المبذولة، خلال الأعوام السابقة، ما عزز العلاقة الاستثنائية بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية في جمهورية بيلاروسيا في مجال التعاون التدريبي الدولي. ومن جانبه، أثنى أندري لوتشينوك على التعاون المشترك، والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام السابقة في المجالات التدريبية، مؤكداً أهمية تطوير هذه العلاقة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.