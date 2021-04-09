محمد بن راشد: التحديات لا يمكن أن توقفنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التحديات لا يمكن أن توقفنا، مشيراً سموه إلى أنه لا يوجد مشروع من دون مخاطرة. جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «تصوروا الدنيا من دون تحديات.. لا يوجد مشروع من دون مخاطرة، فهل نحن نتوقف لأن فيها مخاطرة، الحياة كلها تحديات، فهل نتوقف علشان نفكر في المخاطر والتحديات؟.. أبداً، التحديات لا يمكن أن توقفنا، فكيف نطور اقتصاد بلدنا؟، وكيف نصل إلى سعادة المواطن؟، لازم نستمر.. توكل على الله واستمر في طريقك وخليك إيجابي دائماً لأن المخاطر موجودة، والتحديات دائماً موجودة ولكن من يبغي أن يصل (يصل)».