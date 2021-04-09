كرم 12 شخصية بـ«جائزة أبوظبي».. محمد بن زايد: زايد زرع قيم العطاء والإنسانية والرحمة

أبوظبي (وام)

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بـ«جائزة أبوظبي» في نسختها العاشرة، 12 شخصية أسهمت بأعمال جليلة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتعاون، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في قصر الحصن في أبوظبي.

وأشاد سموه بالشخصيات المكرمة المتميزة التي قدمت أعمالاً جليلةً، وكرست وقتها وجهدها لنشر الخير، وترسيخ القيم الإنسانية بما يخدم المجتمع في مختلف المجالات.

محمد بن زايد لدى تكريمه الراحل محمد الكتبي ويتسلم التكريم علي الكتبي

وقال سموه: اليوم نحتفي بشخصيات تركت بصمتها المتميزة في مجتمعنا بجهودها النبيلة ومواقفها الخيرة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن المبادئ التي تنتهجها دولة الإمارات ما زالت تجسد الإيمان العميق بنهج والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي زرع قيم العطاء والإنسانية والرحمة في نفوس شعب هذه الأرض الطيبة ومجتمعها، واليوم نكرّم 12 من الأفراد المتميزين الذين جعلوا من هذه القيم نهجاً لهم في مسيرتهم للقيام بالأعمال الخيّرة والنبيلة التي تعزز قوة المجتمع وتلاحمه.

محمد بن زايد لدى تكريمه زعفرانة خميس

وعلى حساب سموه في «تويتر».. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أهنئ المكرمين بجائزة أبوظبي لهذا العام.. نماذج مشرفة في خدمة المجتمع، والاحتفاء بهم هو تكريم لقيم الخير والعطاء والإخلاص التي يجسدونها، ستظل أعمالهم الخيِّرة نبراساً وقدوة حسنة ومصدر إلهام للأجيال».

محمد بن زايد خلال تكريمه عصام الدين الشمّاع

شهد الحفل، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، إلى جانب عائلات المكرمين، وعدد من المدعوين.

محمد بن زايد خلال تكريمه عبيد الكعبي

يشار إلى أن «جائزة أبوظبي» أطلقت عام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحتفي الجائزة بفاعلي الخير وأفراد المجتمع الذين بذلوا جهودًا خيّرة وأعمالاً إنسانية جليلة لصالح المجتمع، فكانت لإسهاماتهم التي تجسد المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات، أثرها الإيجابي الملموس على تطور مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على جهود كل من أسهم بأعماله الخيرة في خدمة مجتمع أبوظبي، ودولة الإمارات بغض النظر عن عمره أو جنسيته أو مكان إقامته.

محمد بن زايد لدى تكريمه حسين خانصاحب

كما تمثل القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي آمن بأن كل شخص يمكنه أن يخدم مجتمعه ويلهم غيره لفعل الخير. ويعد «قصر الحصن» الذي أقيم فيه حفل التكريم أحد أهم المعالم التاريخية والثقافية التي تمثل شاهداً حياً على نشأة مدينة أبوظبي، ومسيرة نمّوها وازدهارها المستمر ويروي قصصاً من الأحدث التاريخية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها أبوظبي.

محمد بن زايد خلال تكريمه غبيشة ربيع الكتبي

محمد بن زايد لدى تكريمه يوسف علي

محمد بن زايد خلال تكريمه فرج بن حموده

محمد بن زايد خلال تكريمه فاطمة الرفاعي

محمد بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد بن حمد بن طحنون وهزاع بن طحنون والشيوخ وكبار المسؤولين خلال حفل «جائزة أبوظبي»

محمد بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وكبار الحضور خلال الحفل في قصر الحصن بأبوظبي

محمد بن زايد وطحنون بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد والشيوخ وجانب من الحضور خلال الحفل

طحنون بن محمد خلال الحفل

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وذياب بن طحنون وزايد بن طحنون والشيوخ خلال الحفل

سيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وكبار الحضور

خالد بن محمد بن زايد خلال الحفل

حمدان بن محمد بن زايد خلال الحفل

نهيان بن مبارك ومحمد بن حمد بن طحنون

خليفة بن طحنون وزايد بن طحنون

زايد بن طحنون ومريم عيدالمهيري وجانب من الحضور

محمد بن نهيان بن مبارك وعبيد الكعبي وكبار الحضور خلال الحفل

جانب من الحفل

المكرمون:

-الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد من نخبة المؤسسين للقوات المسلحة، حيث أمضى خمسة عقود في خدمة الوطن، إضافة إلى دوره الكبير في نشر الوعي حول مواضيع اجتماعية من خلال المجالس والمحاضرات.

- الدكتورة فاطمة الرفاعي من دولة الإمارات لإسهاماتها الكبيرة في تطوير قطاع التمريض خلال العقود الثلاثة الماضية.

- معالي محمد بن أحمد المر من دولة الإمارات الذي أسهم في مجالات متعددة مثل السياسية والثقافة، وازدهار الحركة الثقافية والأدبية في الدولة.

- الدكتور عصام الدين الشمّاع من المملكة المتحدة لمساهمته الفاعلة في تطوير قسم الأشعة في مستشفى الكورنيش، واستحداث عدد من الخدمات الهامة في القطاع على مدى أربعين عاماً من العطاء.

- زعفرانة أحمد خميس من دولة الإمارات لجهودها التطوعية في دعم ورعاية أصحاب الهمم خلال النشاطات الرياضية المختلفة على مستوى الدولة والعالم.

- حسين عبدالرحمن خانصاحب من دولة الإمارات، والذي يعد أحد أبرز رواد الأعمال الذين أسهموا في تشييد وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، ومن خلال جهوده الكبيرة في المجال الخيري والإنساني، وتقديم العون لمختلف فئات المجتمع المحلي والدولي.

- الدكتور عبدالمجيد الزبيدي من دولة الإمارات لإسهامه في تحسين وتطوير الخدمات الطبية في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية.

- فرج بن حموده الظاهري من دولة الإمارات الذي يعد من الشخصيات البارزة التي عاصرت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتميز بعطائه الإنساني والمجتمعي، إذ يعد من أكبر الداعمين للتعليم والبحث العلمي في الدولة.

- غبيشة ربيع الكتبي من دولة الإمارات لمبادراتها الإنسانية والخيرية، وحبها للعمل التطوعي، وتقديم العون في مختلف المناسبات.

- يوسف علي موسليام من جمهورية الهند، نظراً لجهوده الواسعة في دعم المبادرات والفعاليات الوطنية، وإسهاماته المختلفة التي شملت مجالات مثل الرياضة والثقافة والمبادرات الخيرية والمجتمعية.

- المرحوم محمد بن بخيت الكتبي من دولة الإمارات، لأدائه المتميز طيلة فترة خدمته في القوات المسلحة الإماراتية، ودوره الإيجابي في الخدمة المجتمعية وإيمانه بأهمية تعزيز الولاء والانتماء للوطن، والمحافظة على الهوية الإماراتية.

- جاك رينوه من فرنسا لدوره الفعال في دعم جهود دولة الإمارات في الحفاظ على طائر الحبارى.