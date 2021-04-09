«مستشفى مدينة زايد» يحصل على الاعتماد الدولي للعام الرابع على التوالي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نجح مستشفى مدينة زايد أحد مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في تحقيق إنجاز جديد بإعادة الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد التزامه بتطبيق المعايير العالمية المعروفة بـ«جودة عالية في المستشفى»، وهو ما يعتبر إنجازاً جديداً لإدارة مستشفيات الظفرة في تطبيق برامج الجودة والتميز العالمية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.

وأوضح حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة أن إدارة مستشفيات الظفرة تحرص على وضع الخطط والبرامج الشاملة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة مقومات النجاح لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لسكان منطقة الظفرة في مختلف المدن، موضحاً أن حصول مستشفى مدينة زايد على هذا الاعتماد المرموق يأتي جزءاً من الهدف الاستراتيجي لـ«صحة»، والرامي إلى حصول كل مقدمي خدمات الرعاية الصحية التابعة لها على هذا الاعتماد، وأضاف: توفر هذه العملية الطوعية التزاماً مستمراً من جانب المستشفى لضمان بيئة آمنة للمرضى والموظفين، وبفضل تطوعه للمشاركة في العديد من البرامج العالمية مثل برنامج «اللجنة الدولية المشتركة».

وأشار المنصوري إلى أن جهود مستشفيات الظفرة المتوافقة مع استراتيجيات وتوجيهات شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لا تتوقف لتوفير خدمات علاجية تتوافق مع المعايير العالمية والدولية، مؤكداً أن استمرار مستشفى مدينة زايد على طريق التميز والحصول على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي يؤكد استمرار العمل المتواصل للنجاح والتميز.

ولفت سعيد محمد ثاني المزروعي مدير مستشفى مدينة زايد إلى أن هذا الاعتماد يعتبر عملية تقييم تقوم بها منظمات الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان الأداء يطابق المتطلبات القياسية الرامية إلى تحسين نوعية الرعاية والالتزام بأعلى معايير سلامة المرضى.. وقال: وتنطوي العملية على استعراض دقيق وشامل للمنشأة من قبل مستشارين وفريق من الأطباء المدربين تدريباً عالياً، وهدفهم سلامة المرضى، ويضعون آراءهم المستقلة في ما إذا كانت منشأة الرعاية الصحية تلبي المعايير الدولية الصارمة الرامية لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة.

وأكدت الدكتورة هيفاء سالم النهدي، المدير الطبي التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أن إعادة تجديد الاعتماد الدولي لمستشفى مدينة زايد من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI) بنسبة 99.27% يدل على مدى التزام وحرص جميع أفراد الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري في مستشفى مدينة زايد على تطبيق أفضل الممارسات في تقديم رعاية طبية ذات جودة عالية وأمنة في جميع مراحل العلاج، بدءاً من وصول المريض وتشخيصه وعلاجه ومتابعته.