«شرطة أبوظبي»: 500 درهم غرامة التوقف الخاطئ على جانب الطريق

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت «شرطة أبوظبي» السائقين من مخاطر الوقوف العشوائي على جانبي الطرق الرئيسة، حيث رصدت تجمعات مخالفة من قبل بعض سائقي الشاحنات والحافلات لأداء الصلوات على جانبي الطريق، ما يهدد سلامتهم ومستخدمي الطريق الآخرين، كما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وحوادث مرورية خاصة في أوقات الذروة المسائية.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه العمال والسائقين بضرورة الالتزام بعدم الوقوف العشوائي على الطرق، والابتعاد عن أي سلوكيات غير حضارية، والتوجه إلى المساجد القريبة أو المصليات المخصصة، أو المناطق الآمنة لأداء العبادات والصلوات.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي في المادة 62 ينص على حظر إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، وغرامة ذلك 500 درهم؛ وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على أن غرامة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور قيمتها 500 درهم.