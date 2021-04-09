83 مخالفة لمقاهي في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

حررت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة 83 مخالفة لمقاهي تقدم خدمة الشيشة ولم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتمكنت إدارة الصحة العامة من رصد تلك المخالفات عبر تنفيذها 3 حملات تفتيشية على تلك المقاهي خلال الشهرين الماضيين، وتم خلال الحملات إغلاق 4 منشآت وذلك لأغراض التعقيم والتطهير وغيرها من الإجراءات المتبعة في هذا الجانب.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: « إن مقاهي تقديم خدمة الشيشة المتواجدة في الإمارة يتم التركيز عليها للوقوف على مدى مدى التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وذلك عبر جملة من القرارات التي يتم تطبيقها والتي تم تعميمها في السابق وتشمل التباعد الجسدي وعدم استعمال الخراطيم متعددة الاستخدام وغيرها».

وذكرت أن المفتشين التابعين للإدارة تمكنوا خلال فترة شهرين ماضيين من تنفيذ 3 حملات ميدانية على تلك المقاهي عبر زيارة 164 مقهى، وتم خلالها الكشف عن توجه البعض نحو عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بالصحة العامة والأخرى الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، حيث تم تحرير 83 مخالفة متعلقة بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن تلك الحملات شهدت إغلاق 4 منشآت، وذلك بغرض القيام بعمليات التعقيم والتطهير المطلوبة للحد من الفيروس المستجد ، ذاكرة أن نسبة التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية بلغت نحو 56 %، وسيتم تكثيف الرقابة للعمل على دعوتها لاتباع كافة التدابير والاجراءات والمساهمة في رفع نسبة الالتزام لتقديم أفضل الخدمات في بيئة صحية وآمنة.

وأكدت شيماء الطنيجي أهمية تعاون كافة المنشآت مع الدائرة في سبيل الحد من تفشي الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين والعاملين، ومواصلة تقديم الخدمات بعيداُ عن توجيه الإنذارات وتحرير المخالفات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الإغلاق.