فيديو.. محمد بن زايد: أهنئ المكرمين بجائزة أبوظبي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفائزين بـ "جائزة أبوظبي" في نسختها العاشرة، اليوم الجمعة.

وكتب سموه على تويتر "أهنئ المكرمين بجائزة أبو ظبي لهذا العام.. نماذج مشرفة في خدمة المجتمع".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الاحتفاء بهم هو تكريم لقيم الخير والعطاء والإخلاص التي يجسدونها.. ستظل أعمالهم الخيِّرة نبراساً وقدوة حسنة ومصدر الهام للأجيال".

كان سموه قد كرم، في وقت سابق اليوم الجمعة، 12 شخصية أسهمت بأعمال جليلة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتعاون، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في قصر الحصن في أبوظبي.

أهنيء المكرمين بجائزة أبو ظبي لهذا العام ..نماذج مشرفة في خدمة المجتمع .. والاحتفاء بهم هو تكريم لقيم الخير والعطاء والإخلاص التي يجسدونها..ستظل أعمالهم الخيِّرة نبراساً وقدوة حسنة ومصدر الهام للأجيال.