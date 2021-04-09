تعرف على طقس الإمارات غداً السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، بإذن الله، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ومائلاً للحرارة نهاراً.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند 12:09 والمد الثاني عند 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند 09:02 والمد الثاني عند الساعة 21:15 والجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:41.