رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون الملكة إليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب

أبوظبي (الاتحاد ووام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك في وفاة الأمير فيليب. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجياً لها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية.

إلى ذلك، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص العزاء للملكة إليزابيث، وللشعب البريطاني الصديق في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة. ووصف سموه الأمير الراحل بأنه كان صديقاً للإمارات، ومثالاً لرجل الدولة الذي خدم بلده.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «باسمي وباسم شعب الإمارات نتقدم بخالص العزاء للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني الصديق في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.. صديق للإمارات، وللعديد من دول العالم ومثال لرجل الدولة الذي كرس حياته لخدمة بلده».

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن التعازي والمواساة الصادقة للملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز، والعائلة الملكية، والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة، مؤكداً سموه أن الأمير الراحل كان صديقاً للإمارات. وقال سموه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعازينا ومواساتنا الصادقة إلى الملكة إليزابيث الثانية، والأمير تشارلز، والعائلة الملكية، والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.. ربطته بالإمارات علاقات صداقة على مدى عقود.. أتمنى لجلالة الملكة وعائلتها الكريمة الصبر والسكينة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيتي تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة.